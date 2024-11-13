Седан Suzuki Dzire за 800 тысяч рублей доказал свою безопасность

Бюджетный седан Maruti Suzuki Dzire прошел на «отлично» краш-тест Global NCAP

Suzuki Dzire успешно прошел краш-тест Global NCAP. Стоимость автомобиля составляет 679 тысяч рупий (примерно 800 тысяч в рублевом эквиваленте), поэтому такой результат удивляет. Например, результаты краш-тестов родственных Baleno и Swift были плачевны: у первого был нулевой рейтинг по методике Latin NCAP, второй получил одну звезду в рейтинге Global NCAP.

Краш-тест Maruti Suzuki Dzire

В стандартном Dzire установлены шесть подушек безопасности, есть ESP, помощь при трогании на подъеме. За защиту водителя и взрослых пассажиров автомобилю присвоили 31,24 балла из 34 максимально возможных, за защиту детей – 39,2 из 49 баллов. Всего автомобиль заработал пять звезд впервые в истории тестирования Maruti Suzuki по методикам Global NCAP.

Обновленный Maruti Suzuki Dzire вышел на индийский рынок 11 ноября. Длина кузова равна 3995 мм при колесной базе 2450 мм. Под капотом авто атмосферник 1.2 мощностью 82 л.с., на выбор предлагается МКП или робот с одним сцеплением.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Motor1