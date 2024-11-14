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Недорогая семиместная Toyota дешевле «китайцев» теперь в России

Дилер привез в РФ новые 7-местные компактвэны Toyota Veloz по цене от ₽3,3 млн

В Россию по параллельным каналам продолжают привозить Toyota Veloz. Сегодня эти компактвэны продаются сразу в нескольких регионах РФ по цене от 3,25 млн рублей.

Toyota Veloz
Toyota Veloz
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Для сравнения, китайские семиместные кроссоверы чаще всего предлагаются дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max без скидок продается по цене от 3 300 000 рублей, а Geely Okavango стоит в салонах от 3 656 190 рублей.

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За минимальные 3 250 000 рублей новую Toyota Veloz 2023 г. в. продает салон из Ярославля, в цену входит ЭПТС, уплаченный утильсбор, СБКТС и все остальные документы, необходимые для постановки автомобиля на учет.

Комплектация богатая. Салон выполнен из черной экокожи и серой замши, у автомобиля также есть климат-контроль, электростеклоподъемники, кнопка запуска двигателя, электронный «ручник» с AutoHold и много других опций.

Toyota Veloz
Toyota Veloz

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В других городах России аналогичный автомобиль продают дороже.

Под капотом всех Toyota Veloz 1,5-литровый атмосферник мощностью 106 л.с., бесступенчатый вариатор. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 33
14.11.2024 
Фото:Toyota
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