Какие опасности несут лед на лобовом стекле и снег на крыше авто

Эксперт Габараева: Одна ошибка водителей из топ-5 чревата износом мотора зимой

Долгий прогрев автомобиля при минусовых температурах чреват преждевременным износом двигателя. Об этом рассказала директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева.

Перечисляя частые ошибки автовладельцев в зимнее время года, она подчеркнула, что достаточно пары минут для прогрева мотора перед тем, как выезжать на трассу.

«Многие водители оставляют автомобиль на холостом ходу на длительное время, чтобы прогреть его. Это неэффективно и изнашивает двигатель. Вместо этого лучше запустить мотор, дать ему поработать 1-2 минуты, а затем аккуратно начать движение», – советует специалист.

Пренебрежительное отношение к проверке технических жидкостей и масел является еще одной ошибкой владельцев машин, отмечает Габараева. В конечном итоге такое отношение закончится серьезными проблемами. Наличие льда на лобовом стекле ухудшает видимость, из-за этого можно попасть в ДТП, предупреждает эксперт. Снег на крыше зачастую падает на сзади идущий транспорт, что тоже чревато неприятностями, отмечает Габараева. Поэтому автомобиль необходимо регулярно чистить, констатирует специалист.

Аккумулятор при экстремально низких температурах разряжается быстрее, поэтому перед наступлением холодов нужно обязательно проверить его состояние и при необходимости зарядить, советует Габараева.

«Перед сильными морозами двери и окна необходимо обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить их примерзание. Замки тоже следует смазать на зиму морозостойкой смазкой или специальным спреем», – подытожила эксперт.

Напомним, в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Lada Vesta проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов нужно проводить через каждые 15 тыс. км пробега, а когда проводить его замену, можно узнать здесь.

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Источник: gazeta.ru