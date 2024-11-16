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Жизни людей важнее: в России хотят лишать мигрантов отсрочки на замену водительских прав

Госдума хочет лишать иностранцев отсрочки замены прав в случае нарушения ПДД

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий лишение отсрочки на замену и аннулирование иностранных и международных водительских прав мигрантов в случае нарушения ими правил дорожного движения.

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«Согласно инициативе, вернуться за руль иностранные нарушители смогут лишь после получения российских водительских прав. Соответствующий законопроект ЛДПР внесла в Государственную Думу РФ 13 ноября 2024 года», – уточнили в пресс-службе партии.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов подчеркнул, что водители-мигранты регулярно нарушают ПДД. Поэтому предлагается автоматически аннулировать иностранные водительские права мигрантов даже при малейшем правонарушении и никакой отсрочки для замены не предоставлять.

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«Не увидел знак, не туда на перекресток проехал, пролетел под красный сигнал светофора – всё, твои права недействительны. Если они хотят жить в нашей стране, ездить по нашим дорогам, они обязаны соблюдать правила дорожного движения. Никаких послаблений быть не должно, от этого зависят жизни людей», – категоричен в своем мнении замруководителя фракции.

В настоящее время иностранные граждане в течение года с момента получения вида на жительство или гражданства РФ могут использовать водительские права, полученные на родине.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 24
16.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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