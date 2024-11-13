В Москве растет культура оплаты проезда – «зайцев» стало меньше

Благодаря контролерам ГКУ «Организатор перевозок» на 30% снизилось число безбилетников у метро «Владыкино»

12 ноября прошли усиленные проверки на 5 автобусных маршрутах у станции метро «Владыкино». Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» проверили оплату проезда у пассажиров 48 автобусов — это около 2,1 тыс. проездных билетов. Они выявили 240 безбилетников, а также обнаружили 11 нарушителей миграционного законодательства.

По сравнению с предыдущей проверкой 6 ноября количество проверенных билетов увеличилось, при этом безбилетников стало на 5% меньше. Такой результат показывает эффективность усиленных проверок и говорит о повышении культуры оплаты проезда.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Эффективность усиленных проверок растет: доля безбилетников снижается. Мы благодарим всех добросовестных пассажиров.

Оплата проезда позволяет нам повышать качество обслуживания в городском транспорте и гарантирует пассажирам получение страховой выплаты при нештатной ситуации.

При отсутствии документов во время проверки сотрудники полиции доставят нарушителя в ближайший отдел для установления личности.

Штраф за безбилетный проезд — 2 тыс. руб. Срок оплаты — 60 дней. При просрочке оплаты дело передается судебным приставам.

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Источник: Дептранс