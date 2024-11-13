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BMW нового поколения: седан Neue Klasse впервые сняли на фото

Рассекречена внешность нового BMW i3 Neue Klasse

Новый BMW i3 Neue Klasse впервые появился на дорогах. У этого прототипа серийной версии более фактурные бамперы, крупные фары с упрощённой светотехникой, ручки дверей выдвигаются, а решётка радиатора расположена низко.

BMW i3 Neue Klasse
BMW i3 Neue Klasse
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Фотографий интерьера новинки пока нет. Но сообщается, что BMW i3 получит дисплей Panoramic Vision во всю ширину нижней части лобового стекла. Возможно, что у новинки будут версии с одним электродвигателем и с двумя. Отдача в базовой версии может составить 300 л.с. В BMW сообщали, что будущие электромобили смогут проезжать на одной зарядке больше 800 км.

BMW i3 Neue Klasse
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Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 184
13.11.2024 
Фото:Carscoops
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