BMW нового поколения: седан Neue Klasse впервые сняли на фото
Новый BMW i3 Neue Klasse впервые появился на дорогах. У этого прототипа серийной версии более фактурные бамперы, крупные фары с упрощённой светотехникой, ручки дверей выдвигаются, а решётка радиатора расположена низко.
Фотографий интерьера новинки пока нет. Но сообщается, что BMW i3 получит дисплей Panoramic Vision во всю ширину нижней части лобового стекла. Возможно, что у новинки будут версии с одним электродвигателем и с двумя. Отдача в базовой версии может составить 300 л.с. В BMW сообщали, что будущие электромобили смогут проезжать на одной зарядке больше 800 км.
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Источник: Carscoops