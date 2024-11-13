BMW нового поколения: седан Neue Klasse впервые сняли на фото

Рассекречена внешность нового BMW i3 Neue Klasse

Новый BMW i3 Neue Klasse впервые появился на дорогах. У этого прототипа серийной версии более фактурные бамперы, крупные фары с упрощённой светотехникой, ручки дверей выдвигаются, а решётка радиатора расположена низко.

BMW i3 Neue Klasse

Фотографий интерьера новинки пока нет. Но сообщается, что BMW i3 получит дисплей Panoramic Vision во всю ширину нижней части лобового стекла. Возможно, что у новинки будут версии с одним электродвигателем и с двумя. Отдача в базовой версии может составить 300 л.с. В BMW сообщали, что будущие электромобили смогут проезжать на одной зарядке больше 800 км.

BMW i3 Neue Klasse

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Источник: Carscoops