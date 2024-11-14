Ждете новогодних скидок на авто? Эксперты дают прогноз

Стало известно о скидках к Новому году и насколько хватит авто по старым ценам

Объем склада дилеров, выкупленный по «старым» ценам, рассчитан примерно на 1,5 месяца продаж, причем с учетом высокой оборачиваемости китайских автомобилей. Об этом рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Он считает, что уже до Нового года все запасы распродадут, поэтому праздничных скидок не стоит ожидать.

«Маржа на сделках продолжает падать под давлением сразу нескольких факторов. Запаса на скидки у дилеров не осталось, но он есть у производителей», – объясняет эксперт.

В то же время коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский убежден, что предновогодние распродажи возможны, так как импортерам и дилерам необходимо выполнять поставленные цели продаж. Шапринский считает, что текущего запаса автомобилей хватит до конца года.

«Мы продолжаем работать с тем складом автомобилей, которые приехали по-прежнему утильсбору и более дешевому курсу юаня. В наших планах – укомплектовать свой склад автомобилей до 2025 года с запасом на 3-4 месяца продаж», – прогнозирует генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Топ-менеджер допускает, что китайские компании в ноябре и декабре предложат дополнительные преференции для поддержки продаж своей продукции.

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Источник: autostat.ru