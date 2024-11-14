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Ждете новогодних скидок на авто? Эксперты дают прогноз

Стало известно о скидках к Новому году и насколько хватит авто по старым ценам

Объем склада дилеров, выкупленный по «старым» ценам, рассчитан примерно на 1,5 месяца продаж, причем с учетом высокой оборачиваемости китайских автомобилей. Об этом рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

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Он считает, что уже до Нового года все запасы распродадут, поэтому праздничных скидок не стоит ожидать.

«Маржа на сделках продолжает падать под давлением сразу нескольких факторов. Запаса на скидки у дилеров не осталось, но он есть у производителей», – объясняет эксперт.

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В то же время коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский убежден, что предновогодние распродажи возможны, так как импортерам и дилерам необходимо выполнять поставленные цели продаж. Шапринский считает, что текущего запаса автомобилей хватит до конца года.

«Мы продолжаем работать с тем складом автомобилей, которые приехали по-прежнему утильсбору и более дешевому курсу юаня. В наших планах – укомплектовать свой склад автомобилей до 2025 года с запасом на 3-4 месяца продаж», – прогнозирует генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Топ-менеджер допускает, что китайские компании в ноябре и декабре предложат дополнительные преференции для поддержки продаж своей продукции.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
14.11.2024 
Фото:Depositphotos
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