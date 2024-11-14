Новый цвет и полный набор «теплых опций»: этот премиальный «китаец» уже у дилеров
Премиальный китайский гибридный кроссовер Voyah Free Sport Edition получил расширенный пакет «теплых опций», включающий подогрев не только передних кресел, но и сидений второго ряда, руля, а также режим интенсивного обдува лобового стекла для удаления наледи, сообщили в пресс-службе бренда.
Автомобиль представлен в новом эксклюзивном цвете «серый титан». Новый цвет подчеркивает спортивный силуэт автомобиля, сочетаясь с деталями кузова, которые выполнены в черном глянце, и черными 20-дюймовыми колесными дисками, которые устанавливаются только на Voyah Free Sport Edition.
Что касается «теплых опций», то ранее в своем видеообзоре редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин посетовал, что подогрев есть только у передних сидений, а руль, лобовое и задние сиденья не подогреваются. И вот автопроизводитель прислушался к нам и поставил в Россию к зиме машины с полным пакетом теплых опций!
У автомобиля более 50 передовых технологичных систем и функций, обеспечивающих максимальный уровень безопасности и комфорта для водителя и пассажиров вне зависимости от типа дорог и условий движения.
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.
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Источник: Пресс-служба Voyah