Новый цвет и полный набор «теплых опций»: этот премиальный «китаец» уже у дилеров

У кроссовера Voyah Free Sport Edition появился расширенный пакет «теплых опций»

Премиальный китайский гибридный кроссовер Voyah Free Sport Edition получил расширенный пакет «теплых опций», включающий подогрев не только передних кресел, но и сидений второго ряда, руля, а также режим интенсивного обдува лобового стекла для удаления наледи, сообщили в пресс-службе бренда.

Voyah Free Sport Edition

Автомобиль представлен в новом эксклюзивном цвете «серый титан». Новый цвет подчеркивает спортивный силуэт автомобиля, сочетаясь с деталями кузова, которые выполнены в черном глянце, и черными 20-дюймовыми колесными дисками, которые устанавливаются только на Voyah Free Sport Edition.

Что касается «теплых опций», то ранее в своем видеообзоре редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин посетовал, что подогрев есть только у передних сидений, а руль, лобовое и задние сиденья не подогреваются. И вот автопроизводитель прислушался к нам и поставил в Россию к зиме машины с полным пакетом теплых опций!

У автомобиля более 50 передовых технологичных систем и функций, обеспечивающих максимальный уровень безопасности и комфорта для водителя и пассажиров вне зависимости от типа дорог и условий движения.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: Пресс-служба Voyah