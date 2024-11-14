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Новый цвет и полный набор «теплых опций»: этот премиальный «китаец» уже у дилеров

У кроссовера Voyah Free Sport Edition появился расширенный пакет «теплых опций»

Премиальный китайский гибридный кроссовер Voyah Free Sport Edition получил расширенный пакет «теплых опций», включающий подогрев не только передних кресел, но и сидений второго ряда, руля, а также режим интенсивного обдува лобового стекла для удаления наледи, сообщили в пресс-службе бренда.

Voyah Free Sport Edition
Voyah Free Sport Edition
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Автомобиль представлен в новом эксклюзивном цвете «серый титан». Новый цвет подчеркивает спортивный силуэт автомобиля, сочетаясь с деталями кузова, которые выполнены в черном глянце, и черными 20-дюймовыми колесными дисками, которые устанавливаются только на Voyah Free Sport Edition.

Что касается «теплых опций», то ранее в своем видеообзоре редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин посетовал, что подогрев есть только у передних сидений, а руль, лобовое и задние сиденья не подогреваются. И вот автопроизводитель прислушался к нам и поставил в Россию к зиме машины с полным пакетом теплых опций!

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У автомобиля более 50 передовых технологичных систем и функций, обеспечивающих максимальный уровень безопасности и комфорта для водителя и пассажиров вне зависимости от типа дорог и условий движения.

Voyah Free Sport Edition
Voyah Free Sport Edition
Voyah Free Sport Edition
Voyah Free Sport Edition
Voyah Free Sport Edition

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Пресс-служба Voyah

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Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба Voyah
Количество просмотров 21
14.11.2024 
Фото:Пресс-служба Voyah
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