Знакомая Skoda, которую выпускали в России, снова в продаже: известна цена

Лифтбеки Skoda Octavia с 8-ступенчатой АКП начали выпускать в Казахстане

В Казахстане в продаже снова появилась Skoda Octavia. В продажу вышли машины четвертого поколения в дорестайлинговом варианте и только в кузове лифтбек.

В Казахстане цена автомобиля начинается от 14 690 000 тенге или 2 919 000 рублей по текущему курсу. За эту сумму у лифтбека будет 1,4-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с., 8-ступенчатая АКП. Привод передний.

В базовой версии у авто тканевый салон, аналоговая приборная панель, двухзонный климат-контроль и система бесключевого доступа.

Цена модификации с 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 7-ступенчатым роботом DSG на 600 000 тенге или 120 000 рублей выше.

Skoda Octavia

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Источник: Quto.ru