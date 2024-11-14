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Знакомая Skoda, которую выпускали в России, снова в продаже: известна цена

Лифтбеки Skoda Octavia с 8-ступенчатой АКП начали выпускать в Казахстане

В Казахстане в продаже снова появилась Skoda Octavia. В продажу вышли машины четвертого поколения в дорестайлинговом варианте и только в кузове лифтбек.

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В Казахстане цена автомобиля начинается от 14 690 000 тенге или 2 919 000 рублей по текущему курсу. За эту сумму у лифтбека будет 1,4-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с., 8-ступенчатая АКП. Привод передний.

В базовой версии у авто тканевый салон, аналоговая приборная панель, двухзонный климат-контроль и система бесключевого доступа.

Цена модификации с 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 7-ступенчатым роботом DSG на 600 000 тенге или 120 000 рублей выше.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: Quto.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 20
14.11.2024 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+5