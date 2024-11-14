Санкции отменяются? Кто из автопроизводителей вслед за Японией вернется в Россию

В Кремле прокомментировали возможное возвращение автоконцернов Европы в Россию

Желание зарубежных автопроизводителей вернуться на рынок России не вызывает удивления в Кремле: санкции легко можно отменить, когда это требуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается Японии – все страны достаточно прагматичны в своих решениях, и вы знаете, что многие страны, которые вводят какие-то ограничения, при необходимости из своих собственных интересов выпускают лицензии на исключение из перечня этих ограничений. Это очень легко делается, и здесь все абсолютно цинично, прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», – подчеркнул представитель пресс-службы Кремля.

Песков отметил, что на текущий момент никаких официальных заявлений от европейских автопроизводителей о возвращении на рынок России не поступало. По этой причине все дискуссии на этот счет он считает преждевременными.

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Источник: tass.ru