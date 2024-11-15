Кабмин: транспортную систему России модернизируют в рамках нацпроекта

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о способах борьбы с пробками в городах России

Чтобы решить проблему автомобильных пробок в российских городах, необходимо развивать общественный транспорт, парковочное пространство и службу перевозок такси. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ России Марат Хуснуллин.

В ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» он подчеркнул, что в городах должно быть хорошее такси, а общественный транспорт функционировать бесперебойно.

« Это правило. Поэтому у нас есть новый нацпроект по обновлению общественного транспорта. Он подразумевает, что в каждом городе мы создадим интеллектуальную транспортную систему управления общественным транспортом, что мы соединим все виды общественного транспорта в одну систему. И что мы не менее чем до 85% доведем как минимум состояние нормативное автобусов», – перечислил вице-премьер.

Хуснуллин назвал проблему с пробками в городах ближайшей угрозой, отметив, что эта проблема будет усугубляться, если власти субъектов РФ не возьмут ее решение под свой контроль. Россия по количеству автомобилей на душу населения уже сравнялась с другими мировыми странами, а к концу десятилетия автомобилизация в нашей стране вырастет в 1,5 раза, прогнозирует Хуснуллин.

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Источник: iz.ru