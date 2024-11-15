Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

Кабмин: транспортную систему России модернизируют в рамках нацпроекта

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о способах борьбы с пробками в городах России

Чтобы решить проблему автомобильных пробок в российских городах, необходимо развивать общественный транспорт, парковочное пространство и службу перевозок такси. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ России Марат Хуснуллин.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» он подчеркнул, что в городах должно быть хорошее такси, а общественный транспорт функционировать бесперебойно.

Рекомендуем
Почему ломается китайский вариатор для Весты – детальный разбор
«Это правило. Поэтому у нас есть новый нацпроект по обновлению общественного транспорта. Он подразумевает, что в каждом городе мы создадим интеллектуальную транспортную систему управления общественным транспортом, что мы соединим все виды общественного транспорта в одну систему. И что мы не менее чем до 85% доведем как минимум состояние нормативное автобусов», – перечислил вице-премьер.

Хуснуллин назвал проблему с пробками в городах ближайшей угрозой, отметив, что эта проблема будет усугубляться, если власти субъектов РФ не возьмут ее решение под свой контроль. Россия по количеству автомобилей на душу населения уже сравнялась с другими мировыми странами, а к концу десятилетия автомобилизация в нашей стране вырастет в 1,5 раза, прогнозирует Хуснуллин.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 26
15.11.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0