Этого нового семейного «японца» можно купить сейчас дешевле «китайцев»

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В России появились 7-местные кроссвэны Mitsubishi по цене от 2,3 млн рублей

В Россию продолжают поступать по параллельным каналам 7-местные компактвэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Цены на эти авто начинаются от 2 300 000 и 2 560 000 рублей соответственно.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
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Храnder за 2,3 млн рублей продает частник из Самары. Уточняется, что автомобиль находится «в доставке» и вскоре приедет в РФ. В Саратове за 2 500 000 рублей обещают привезти под заказ Xpander в топовой комплектации Highline, включающей кондиционер, круиз-контроль и прочие опции.

Внедорожник Xpander Cross с увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом можно купить у упомянутого выше продавца из Самары по цене от 2 560 000 рублей. Комплектация не уточняется, но у всех таких авто как правило есть кондиционер, медиасистема с крупным дисплеем, камера заднего вида с парктрониками и прочее.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

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Под капотом у всех Mitsubishi Xpander и Xpander Cross 1,5-литровый атмосферник мощностью 105 л.с., 4-ступенчатая АКП. Привод передний. Китайские 7-местные кроссоверы, которые официально продаются в РФ, обычно дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max без скидок стоит от 3 300 000 рублей, а Geely Okavango – от 3 656 190 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 24
15.11.2024 
Фото:Mitsubishi
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