Chery и Jaguar Land Rover готовят новый кроссовер под брендом Freelander

Новый Freelander от Chery и Jaguar Land Rover — 3-рядный кроссовер длиной 5 м

Компании Chery и Jaguar Land Rover, создавшие совместное предприятие CJLR, анонсировали новую модель, которая будет выпущена под историческим брендом Freelander.

Этот автомобиль будет трехрядным SUV, и для него предложат два варианта силовых агрегатов: полностью электрический (BEV) и гибрид с увеличенным запасом хода.

Chery и Jaguar Land Rover готовят новый внедорожник под брендом Freelander

Кодовое название новинки – E0V. Важно отметить, что изначально E0V разрабатывался для китайского бренда Exeed, принадлежащего Chery, но теперь перейдет под брендовое имя Freelander, став стартовой моделью нового этапа в истории компании.

В июне 2024 года председатель Chery Инь Тонгьяо сообщил, что будущие автомобили JLR будут разрабатываться на новой платформе E0X, созданной в Китае, и подтвердил, что CJLR будет выпускать автомобили под брендом Freelander, использующие эту архитектуру.

Новый кроссовер длиной более 5100 мм будет оснащен шестью сиденьями с компоновкой 2+2+2.

Автомобиль E0V ранее был представлен на тизерных изображениях, где видно его высокую посадку и агрессивный дизайн, соответствующий внедорожному стилю, а теперь проходит тестирование.

Новый Freelander станет первым автомобилем, построенным на платформе E0X, и важным этапом в развитии бренда в рамках сотрудничества Chery и Jaguar Land Rover.

Однако выбор модели вызывает вопросы относительно преемственности. Оригинальный Freelander, выпускавшийся с 1997 по 2015 годы, был компактным внедорожником, в то время как новый E0V – большой трехрядный кроссовер, напоминающий электрическую версию Range Rover. Это может сбить с толку покупателей, которые, возможно, ожидали более компактную модель, но с учетом растущего спроса на электромобили новинка может стать важным этапом в истории обоих брендов.

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Источник: СarNewsChina