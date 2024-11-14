Идеальный 7-местный внедорожник для большой семьи: известна дата старта продаж
Volkswagen анонсировал новую модель Tayron, предлагаемая как мягкий гибрид и в плагин-гибридной версии новинка удивила поклонников марки доступностью.
Примечательно, что более мощная плагин-гибридная версия стоит дешевле, чем менее производительная мягко-гибридная. Tayron призван заменить Tiguan Allspace, при этом машина получила современный дизайн и предлагает больше пространства. Tayron доступен с 1.5 eTSI с технологией мягкого гибрида мощностью 150 л.с., а также в плагин-гибридных версиях – 204 л.с. и 272 л.с.
Доступность мощных и экологичных плагин-гибридов обусловлена меньшими налоговыми отчислениями из-за низкого уровня выбросов CO2.
Мягко-гибридная версия Tayron уступает по цене и производительности, но у нее есть очевидный плюс: дополнительный ряд сидений трансформирует автомобиль в 7-местный. Таким образом, мягкий гибрид является идеальным выбором для семейных водителей, готовых немного доплатить за допместа.
Старт продаж Volkswagen Tayron запланирован на конец февраля 2025 года, стильный, вместительный и экономичный SUV уже привлек внимание потенциальных покупателей, у которых будет возможность выбора между мощностью, ценой и вместительностью. Цена в начальной версии составит примерно 45 тысяч евро (порядка 4,6 млн. рублей по текущему курсу).
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Источник: 32cars.ru