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Идеальный 7-местный внедорожник для большой семьи: известна дата старта продаж

Volkswagen презентовал 7-местный внедорожник Tayron мощностью до 272 л.с.

Volkswagen анонсировал новую модель Tayron, предлагаемая как мягкий гибрид и в плагин-гибридной версии новинка удивила поклонников марки доступностью.

Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron
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Примечательно, что более мощная плагин-гибридная версия стоит дешевле, чем менее производительная мягко-гибридная. Tayron призван заменить Tiguan Allspace, при этом машина получила современный дизайн и предлагает больше пространства. Tayron доступен с 1.5 eTSI с технологией мягкого гибрида мощностью 150 л.с., а также в плагин-гибридных версиях – 204 л.с. и 272 л.с.

Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron

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Доступность мощных и экологичных плагин-гибридов обусловлена меньшими налоговыми отчислениями из-за низкого уровня выбросов CO2.

Мягко-гибридная версия Tayron уступает по цене и производительности, но у нее есть очевидный плюс: дополнительный ряд сидений трансформирует автомобиль в 7-местный. Таким образом, мягкий гибрид является идеальным выбором для семейных водителей, готовых немного доплатить за допместа.

Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron

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Старт продаж Volkswagen Tayron запланирован на конец февраля 2025 года, стильный, вместительный и экономичный SUV уже привлек внимание потенциальных покупателей, у которых будет возможность выбора между мощностью, ценой и вместительностью. Цена в начальной версии составит примерно 45 тысяч евро (порядка 4,6 млн. рублей по текущему курсу).

Интерьер Volkswagen Tayron
Интерьер Volkswagen Tayron
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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 90
14.11.2024 
Фото:Volkswagen
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