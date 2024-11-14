ТО, гарантия на 8 лет, «зимний» пакет: на рынок выходит кроссовер премиум-класса

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Avatr 11 с гарантией от производителя на 8 лет получил сертификацию в России

После анонса китайского автопроизводителя Changan о скором начале официальных продаж Avatr в России стало известно, что автомобиль получил сертификацию в РФ.

Avatr 11
Avatr 11
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Длина среднеразмерного кроссовера составляет 4880 мм при размере колесной базы 2975 мм. В Китае Avatr 11 оснащен электромотором мощностью 322 л.с. на задней оси в моноприводном исполнении.

Суммарная мощность полноприводной версии достигает 547 л.с., запаса хода хватает до 700 км. Также покупателям доступна гибридная версия с двигателем внутреннего сгорания объемом 1,5 л и электродвигателем на 314 л.с.

Интерьер Avatr 11
Интерьер Avatr 11

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В Changan заверили, что любой покупатель, выбирающий Avatr, получит автомобиль, адаптированный под российские условия. Кроме того, производитель предоставляет гарантированное полное техническое сопровождение у официальных дилеров бренда и восьмилетнюю заводскую гарантию.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Avatr
Количество просмотров 88
14.11.2024 
Фото:Avatr
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