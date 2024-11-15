Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!

КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с суперэффективной аэродинамикой

В Сети появились патентные изображения перспективной модели КАМАЗа. Источник, обративший внимание на охранный документ, сообщает, что отечественный автогигант работает над новым проектом магистрального тягача.

По данным источника, новая модель получит переработанную кабину поколения К5 (в основе которой кабина Mercedes-Benz Actros BM963), а главным направлением модернизации станет аэродинамика.

Сообщается, что кабина будет переработана по «маске» (то есть фронтальной части) и бамперу. Модель получит новые светодиодные блок-фары – они гораздо уже тех, что используются сейчас на грузовиках поколения K5 (к слову, светодиоды используются и в их фарах).

Также обращают на себя внимание выносные камеры заднего вида – по две с каждой стороны, – которые, очевидно, заменят на новой модели традиционные зеркала. Боковины кузова между передней и задней осями полностью закрыты накладками. Новый проект КАМАЗа источник характеризует как «суперэффективный аэродинамичный магистральный тягач».

Показанная на изображениях модель – двухосная, как и первенец нынешней линейки К5, седельный тягач КАМАЗ-54901. Как известно, сейчас семейство K5 расширяется за счет трехосных моделей, модификаций с осью-ленивцем, машин для перевозок на небольшие расстояния. Вероятно, эти платформенные решения перекочуют и в новый проект.

Понятно, что новая машина станет, в том числе, и основой для новых беспилотников, технологии которых КАМАЗ сейчас обкатывает на экспериментальных машинах К5 в рамках коммерческой эксплуатации на трассе М-11. Пока сроки внедрения проекта в производства, как и технические характеристики машины, остаются в секрете.

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Источник: Грузовики и вообще