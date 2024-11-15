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Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!

КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с суперэффективной аэродинамикой

В Сети появились патентные изображения перспективной модели КАМАЗа. Источник, обративший внимание на охранный документ, сообщает, что отечественный автогигант работает над новым проектом магистрального тягача.

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По данным источника, новая модель получит переработанную кабину поколения К5 (в основе которой кабина Mercedes-Benz Actros BM963), а главным направлением модернизации станет аэродинамика.

Сообщается, что кабина будет переработана по «маске» (то есть фронтальной части) и бамперу. Модель получит новые светодиодные блок-фары – они гораздо уже тех, что используются сейчас на грузовиках поколения K5 (к слову, светодиоды используются и в их фарах).

Также обращают на себя внимание выносные камеры заднего вида – по две с каждой стороны, – которые, очевидно, заменят на новой модели традиционные зеркала. Боковины кузова между передней и задней осями полностью закрыты накладками. Новый проект КАМАЗа источник характеризует как «суперэффективный аэродинамичный магистральный тягач».

Показанная на изображениях модель – двухосная, как и первенец нынешней линейки К5, седельный тягач КАМАЗ-54901. Как известно, сейчас семейство K5 расширяется за счет трехосных моделей, модификаций с осью-ленивцем, машин для перевозок на небольшие расстояния. Вероятно, эти платформенные решения перекочуют и в новый проект.

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Понятно, что новая машина станет, в том числе, и основой для новых беспилотников, технологии которых КАМАЗ сейчас обкатывает на экспериментальных машинах К5 в рамках коммерческой эксплуатации на трассе М-11. Пока сроки внедрения проекта в производства, как и технические характеристики машины, остаются в секрете.

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Источник: Грузовики и вообще

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 37
15.11.2024 
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