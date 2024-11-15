Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!

Только 10% водителей согласны с повышением скорости на трассах до 150 км/ч

На этой неделе широко обсуждается выдвинутая в Думе инициатива об увеличении максимальной скорости на автомагистралях до 150 км/ч. Напомним, сейчас разрешается повышение скорости для отдельных видов транспортных средств до 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком «Автомагистраль». Этот лимит предлагают поднять еще на 20 км/ч, так как современные дороги это позволяют, а время в пути сократится, пропускная способность трасс поднимется, регионы получат дополнительный стимул для роста.

С критикой инициативы уже выступили некоторые эксперты – доводов в пользу непринятия такого решения предостаточно. А что думают простые автомобилисты? С этим вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber.

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С авторами инициативы согласны около 10% респондентов – они считают, что пробок действительно станет меньше, а время в пути до точки назначения реально сократится. Но почти в два раза больше тех, кто считает, что поднятие порога максималки на магистралях идея опасная, ведь по факту многие будут разгоняться до нештрафуемого порога, то есть до 169 км/ч.

Ну а большинство (примерно 71%) наших подписчиков сходятся во мнении, что такое решение может быть принято, но только в исключительных, отдельно разбираемых случаях – там, где вся дорожная инфраструктура действительно по-настоящему готова к столь высоким скоростям. А что думаете вы? Ждем ваших комментариев – тема по-прежнему горячая.

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