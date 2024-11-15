Отечественный электромобиль протестировали на высшем уровне

Вице-премьер Мантуров протестировал опытную версию отечественной Lada e-Aura

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров лично протестировал опытную версию отечественного электромобиля Lada e-Aura. Об этом сообщили в секретариате главы Минпромторга.

«Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО АВТОВАЗ, а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, Lada Aura создана на платформе автомобиля Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, салон отделан натуральной кожей российского производства. Силовой агрегат представлен двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. и АКП.

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Источник: ria.ru