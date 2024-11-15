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В Москве завершился сезон велопроката и аренды электросамокатов

В столице самокаты и велосипеды не доступны для аренды до следующего года

В столицу пришла стабильная минусовая температура, поэтому в целях безопасности сегодня завершили сезон проката.

Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры — там всю зиму будет идти подготовка к следующему сезону. Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, больше не доступны для аренды.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Электросамокаты и велосипеды проката — востребованный транспорт для поездок на небольшие расстояния. В этом сезоне горожане совершили на них более 73 млн поездок. При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью: добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса.

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Источник: Дептранс

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 21
15.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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