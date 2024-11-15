Бывшие автомобили Блиновской отберут у новых владельцев
Новые владельцы машин обанкротившейся Елены Блиновской могут лишиться их через суд, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Он пояснил, что основанием для решения о конфискации может стать неравноценное встречное исполнение, то есть при условии, если машину продали на 20-50% дешевле ее средней рыночной цены.
Это должен оспаривать либо финансовый управляющий, либо другие кредиторы, сообщил юрист.
Сделка может быть оспорена и в том случае, если докажут, что авто продали взаимозависимым лицам в целях вывода его из-под банкротства.
Если сделка будет признана недействительной, машина будет возвращена в конкурсную массу имущества, принадлежавшего должнику к моменту объявления его банкротом, а новый экс-владелец становится кредитором должника, теряя и автомобиль, и деньги.
В собственности Блиновской, среди прочих, есть такие авто, как Bentley Continental, Lamborghini Urus и прочие.
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: «Газета.ru»