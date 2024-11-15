Бывшие автомобили Блиновской отберут у новых владельцев

Юрист Радько предупредил об аресте машин Блиновской у новых собственников

Новые владельцы машин обанкротившейся Елены Блиновской могут лишиться их через суд, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он пояснил, что основанием для решения о конфискации может стать неравноценное встречное исполнение, то есть при условии, если машину продали на 20-50% дешевле ее средней рыночной цены.

Это должен оспаривать либо финансовый управляющий, либо другие кредиторы, сообщил юрист.

Сделка может быть оспорена и в том случае, если докажут, что авто продали взаимозависимым лицам в целях вывода его из-под банкротства.

Если сделка будет признана недействительной, машина будет возвращена в конкурсную массу имущества, принадлежавшего должнику к моменту объявления его банкротом, а новый экс-владелец становится кредитором должника, теряя и автомобиль, и деньги.

В собственности Блиновской, среди прочих, есть такие авто, как Bentley Continental, Lamborghini Urus и прочие.

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Источник: «Газета.ru»