АВТОВАЗ установит рекорд по выпуску автомобилей Lada
АВТОВАЗ намерен выпустить 500 тыс. автомобилей в 2025 году, сказано в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам проведения совета директоров компании.
В секретариате Мантурова сообщили, что в текущем году завод произведет 500 тыс. авто Lada вопреки санкциям. Этот объем является для этой марки наибольшим за последние 10 лет.
Также стало известно, что в текущем году автопроизводитель решил ряд важных вопросов обеспечения технологического суверенитета своих машин. Средний уровень локализации по линейке Lada превышает 4500 баллов, это стало максимальным показателем в отрасли.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.
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Источник: ТАСС