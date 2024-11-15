АВТОВАЗ установит рекорд по выпуску автомобилей Lada

АВТОВАЗ соберет 500 тыс. машин марки Lada в 2025 году

АВТОВАЗ намерен выпустить 500 тыс. автомобилей в 2025 году, сказано в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам проведения совета директоров компании.

В секретариате Мантурова сообщили, что в текущем году завод произведет 500 тыс. авто Lada вопреки санкциям. Этот объем является для этой марки наибольшим за последние 10 лет.

Также стало известно, что в текущем году автопроизводитель решил ряд важных вопросов обеспечения технологического суверенитета своих машин. Средний уровень локализации по линейке Lada превышает 4500 баллов, это стало максимальным показателем в отрасли.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: ТАСС