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Появился тизер обновленного VW Tiguan 2025 года

Версию VW Tiguan 2025 года покажут накануне автосалона в Лос-Анджелесе

Volkswagen готовится представить обновленный Tiguan 2025 года для американского рынка накануне предстоящего автосалона в Лос-Анджелесе, и конечно, на самом автосалоне автомобиль тоже будет выставлен.

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Тизер обновленного VW Tiguan
Тизер обновленного VW Tiguan

Дебют нового кроссовера состоится 20 ноября, автомобиль получит более спортивный дизайн и новые технологии.

Перед официальной презентацией компания выпустила тизерное изображение заднего фонаря Tiguan, который по своему дизайну напоминает элементы европейского Tayron.

Несмотря на схожесть, американская версия модели будет отличаться уникальными деталями, в том числе дополнительными акцентами красного цвета на фонарях.

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Обновленный Tiguan основан на платформе MQB evo, которую также использует Tayron с длинной колесной базой. Это обещает улучшенную жесткость кузова и повышенный комфорт при вождении. Новый кроссовер будет отличаться более агрессивным внешним видом с подсвеченной эмблемой Volkswagen, узкими светодиодными фарами и стильными вертикальными воздухозаборниками.

В интерьере Tiguan также можно ожидать значительные улучшения: новый 10,25-дюймовый экран приборной панели, 12,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и панорамный люк на крыше. Для более дорогих комплектаций предусмотрена отделка из дерева.

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Подробности о модели будут раскрыты в ближайшие дни.

Автосалон в Лос-Анджелесе пройдет с 22 ноября по 1 декабря 2025 года. Там же Hyundai представит Ioniq 9 и концепт Initium, Kia покажет американскую версию Sportage, новые продукты готовят для выставки Fiat, Ford и Porsche.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:VW
Количество просмотров 19
15.11.2024 
Фото:VW
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+65