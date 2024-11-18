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Обнаружены тысячи крутых спорткаров, которые пока никто не купил

Журналисты нашли на складах Dodge тысячи новых маслкаров Challenger и Charger

Как «За рулем» сообщал ранее, американская марка Dodge прекратила производство своих, казалось бы, вечных хитов – маслкаров Challenger и Charger заодно с «заряженной» линейкой Hellcat. Новые Dodge Charger Daytona EV и Sixpack, которые скоро начнут продавать в США, будут лишь небольшим напоминанием о том, сколь культовые модели потерял этот мир. Правда, потерял еще не вполне.

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Дело в том, что американские журналисты изучили базу имеющихся в распоряжении дилеров Dodge товарных автомобилей и пришли к выводу, что нераспроданными остаются еще более 5 тысяч выпущенных в 2023 году экземпляров Challenger и Charger, примерно в равных долях. Комплектацию можно выбрать любую.

Dodge Challenger
Dodge Challenger

Так, основную массу составляют шестицилиндровые комплектации SXT и GT, но есть и более мощные Scat Pack и даже топовые Hellcat. Последних, разумеется, меньшинство, однако покупатели из Северной Америки по-прежнему спокойно могут прикупить один из 520 экземпляров Challenger Hellcat и Hellcat Redeye мощностью 717 и 797 л.с. соответственно.

Dodge Charger
Dodge Charger

Стоимость этих «заряженных» версий Challenger варьируется 75 000 до 162 000 долларов, причем некоторые продаются с огромной наценкой, отмечает источник. А вот многие сверхмощные Charger Hellcat и Hellcat Redeye ощутимо дешевле – от 84 000 до 100 000 долларов.

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Однако можно подобрать и что-то куда доступнее. Например, совершенно новый Challenger в базовой версии SXT отдают всего за 34 455 долларов. А самый недорогой полноприводный (!) Charger в такой же комплектации SXT прямо сейчас стоит в Штатах 40 520 долларов. Без преувеличения легендарные модели скоро станут достоянием истории, лотами аукционов, гордостью чьих-то коллекций... У кого-нибудь есть немного валюты и хорошие друзья в Америке?

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Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
18.11.2024 
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