Рынок требует: Zeekr переходит от электромобилей к гибридным версиям

Zeekr представит первую гибридную модель на Шанхайском автосалоне в 2024 году

Бренд Zeekr, который изначально позиционировался как чисто электрический, анонсировал выход первой гибридной модели в следующем году.

Zeekr 001

Генеральный директор компании Ан Цунхуэй сообщил, что новая электрогибридная система будет применяться в больших внедорожниках и минивэнах.

Ожидается, что первую гибридную модель компания представит на Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года, а ее официальный запуск состоится во второй половине следующего года.

Гибридная система, разрабатываемая Zeekr, позволит автомобилям работать в электромобильном режиме на низких скоростях, а на шоссе будет подключаться трансмиссия с двигателем внутреннего сгорания для придания автомобилю дополнительной мощности. В рамках этой стратегии компания намерена выпустить флагманский внедорожник с новой технологией, который обещает стать востребованным среди потребителей, ориентированных на мощность и длинные пробеги.

Шпионский снимок наклейки тестового Zeekr 001

Шпионские снимки тестовых экземпляров гибридного Zeekr 001, замеченного в Китае в сентябре 2024 года, подтверждают, что бренд уже активно тестирует гибридные модели. Несмотря на то, что внешне гибридная версия Zeekr 001 не отличается от обычной модели, ожидается, что она будет оснащена новыми технологиями и улучшенными характеристиками.

Переход Zeekr к производству гибридных автомобилей подтверждает растущий тренд на китайском автомобильном рынке, где гибридные модели становятся все популярнee.

Конкуренция среди производителей электромобилей, таких как Avatr, Xpeng и Nio, значительно усиливается, а успешные продажи гибридных автомобилей от Li Auto и Aito EREV показывают высокий интерес со стороны китайских покупателей.

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Источник, фото: СarNewsChina