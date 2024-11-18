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Надежный семейный европейский кроссовер сейчас дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от ₽3 млн

В Россию продолжают поставлять новые кроссоверы Skoda Kodiaq по альтернативным каналам. Цены на популярный в РФ автомобиль начинаются сейчас от 2 950 000 рублей. Для сравнения, «китайцы» аналогичного класса стоят дороже. Так, цена нового Chery Tiggo 8 Pro Max в топ-версии с передним приводом составляет 3 550 000 рублей, Geely Atlas в базе стоит 3 424 190 рублей.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
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За 2 950 000 рублей компания из Владивостока предлагает «под ключ» привезти новый Kodiaq 2024 г. в., в стоимость включены все документы, необходимые для постановки машины на учет. Под капотом авто 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый робот. Привод передний.

У автомобиля полностью светодиодная оптика, черный кожаный салон, кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель и много других опций.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq

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Kodiaq с 2,0-литровым мотором на 220 л.с. и полным приводом в комплектации Style привезет под заказ из КНР компания из Новосибирска за 3 640 000 рублей. Модификацию с 2,0-литровым двигателем на 180 л.с. и полным приводом компания из Тульской области обещает привезти за 4 390 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 15
18.11.2024 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8