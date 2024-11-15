Лучшие из лучших: жюри конкурса «Автомобиль года» определило финалистов
Жюри конкурса «Автомобиля года» (Car of the Year) выбрало финалистов. Вскоре они сразятся за главный приз. Победитель будет назван на Международном автосалоне в Брюсселе 10 января 2025 года.
Среди участников 42 автомобиля, в сентябре их протестировали члены жюри (60 человек из 23 стран ЕС). После 1-го этапа голосования по итогам тест-драйва остались семь финалистов:
- Alfa Romeo Junior;
- Citroën C3;
- Cupra Terramar;
- Dacia Duster;
- Hyundai Inster;
- Kia EV3;
- Renault 5/Alpine A290 (считаются одной моделью).
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Источник: Car of the Year