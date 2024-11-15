Лучшие из лучших: жюри конкурса «Автомобиль года» определило финалистов

Названы финалисты конкурса «Автомобиль года 2025»

Жюри конкурса «Автомобиля года» (Car of the Year) выбрало финалистов. Вскоре они сразятся за главный приз. Победитель будет назван на Международном автосалоне в Брюсселе 10 января 2025 года.

Среди участников 42 автомобиля, в сентябре их протестировали члены жюри (60 человек из 23 стран ЕС). После 1-го этапа голосования по итогам тест-драйва остались семь финалистов:

Alfa Romeo Junior;

Citroën C3;

Cupra Terramar;

Dacia Duster;

Hyundai Inster;

Kia EV3;

Renault 5/Alpine A290 (считаются одной моделью).

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Источник: Car of the Year