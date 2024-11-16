Россияне начали скупать свежие подержанные машины: названы самые востребованные

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Авито Авто: продажи подержанных авто возрастом до трех лет осенью выросли на 20%

Сентябрь и октябрь 2024 года показали впечатляющий рост спроса на автомобили с пробегом до трех лет – на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена такого автомобиля составила внушительные 2,65 млн рублей.

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Наиболее ярким трендом является доминирование автомобилей LADA на рынке свежих б/у машин. Они уверенно занимают лидирующие позиции как по спросу (23,2%), так и по предложению (18,7%). Рост спроса на автомобили LADA за два месяца составил более 28%, что значительно превышает средний показатель по рынку.

Рейтинг самых востребованных моделей свежих б/у автомобилей до трех лет возглавляет тройка представителей LADA:

  • LADA Granta (8,5%). Популярность Granta объясняется ее доступностью, практичностью и неприхотливостью.
  • LADA Niva Legend (5,1%). Классический внедорожник Niva Legend продолжает пользоваться неизменным спросом. Примечательно, что спрос на Niva Legend вырос на внушительные 70,4% за два месяца – это самый высокий показатель среди всех моделей в рейтинге.
  • LADA Vesta (4,9%). Семейство Vesta, представленное седанами и универсалами, а также их кросс-версиями, предлагает покупателям более широкий выбор в зависимости от потребностей.

Хотя LADA безусловно доминирует, на рынке присутствуют и иномарки. В пятерку лидеров также вошли: Toyota Camry (3,7%) и Hyundai Solaris (2,4%).

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Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
16.11.2024 
Фото:Depositphotos
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