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Назван лучший горнолыжный курорт России
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Назван лучший горнолыжный курорт России

Эксперты признали «Эльбрус» лучшим горнолыжным курортом России

Эльбрус, гордость России и визитная карточка Кавказа, официально признан лучшим горнолыжным курортом страны по версии национальной премии «Горы России».

Горнолыжный курорт «Эльбрус»
Горнолыжный курорт «Эльбрус»
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Эта престижная награда, итог народного голосования и экспертной оценки, стала триумфом для курорта и мощным импульсом для дальнейшего развития. Победа подчеркивает не только природную красоту и уникальность Эльбруса, но и заметные улучшения инфраструктуры и качества сервиса, реализуемые компанией «Кавказ.РФ» под кураторством Министерства экономического развития России.

«Награда – это не просто признание заслуг, это большое доверие к команде Эльбруса, вложившей в развитие курорта не только профессионализм, но и искреннюю любовь к горам», – подчеркнул генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

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В настоящее время Эльбрус переживает масштабную модернизацию. Амбициозный план развития, рассчитанный до 2027 года, предусматривает колоссальные инвестиции, превышающие 40 миллиардов рублей. Эти средства направлены на кардинальное улучшение инфраструктуры и расширение возможностей для туристов.

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Источник: Кавказ.РФ

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Лежнин Роман
Фото:Эльбрус
Количество просмотров 76
16.11.2024 
Фото:Эльбрус
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