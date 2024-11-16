Назван лучший горнолыжный курорт России

Эксперты признали «Эльбрус» лучшим горнолыжным курортом России

Эльбрус, гордость России и визитная карточка Кавказа, официально признан лучшим горнолыжным курортом страны по версии национальной премии «Горы России».

Горнолыжный курорт «Эльбрус»

Эта престижная награда, итог народного голосования и экспертной оценки, стала триумфом для курорта и мощным импульсом для дальнейшего развития. Победа подчеркивает не только природную красоту и уникальность Эльбруса, но и заметные улучшения инфраструктуры и качества сервиса, реализуемые компанией «Кавказ.РФ» под кураторством Министерства экономического развития России.

«Награда – это не просто признание заслуг, это большое доверие к команде Эльбруса, вложившей в развитие курорта не только профессионализм, но и искреннюю любовь к горам», – подчеркнул генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

В настоящее время Эльбрус переживает масштабную модернизацию. Амбициозный план развития, рассчитанный до 2027 года, предусматривает колоссальные инвестиции, превышающие 40 миллиардов рублей. Эти средства направлены на кардинальное улучшение инфраструктуры и расширение возможностей для туристов.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Кавказ.РФ