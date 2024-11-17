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Стали известны подробности о Subaru Outback нового поколения

Испытания новейшего Subaru Outback попали в объективы фотошпионов

Subaru планирует выпустить Outback седьмого поколения. Этот внедорожник уже активно тестируется на дорогах.

Subaru Outback
Subaru Outback
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По информации, полученной от фотошпионов, новый Outback будет выглядеть больше как внедорожник, чем как универсал. Это значит, что его габариты, вероятно, превзойдут размеры популярного Subaru Forester.

Subaru Outback
Subaru Outback

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Салон нового Outback также не останется без изменений. В нем будет представлена совершенно новая передняя панель, а также цифровая панель приборов. Внедрение медиасистемы с большим экраном, аналогичной той, что используется в Forester шестого поколения, сделает управление функциями автомобиля более интуитивным и современным. Однако Subaru не забывает о традициях и сохранит физические клавиши, что обеспечит удобство в управлении различными системами автомобиля.

Subaru Outback
Subaru Outback

Кроме того, новая модель будет оснащена улучшенной системой EyeSight, которая отвечает за безопасность и помогает водителю в различных ситуациях на дороге. Это важное дополнение, которое подчеркивает стремление Subaru к повышению уровня безопасности своих автомобилей.

Что касается технической части, то одним из самых ожидаемых нововведений станет гибридная силовая установка, разработанная в сотрудничестве с Toyota. Это самозарядный гибрид, который уже используется в модели Subaru Crosstrek для японского рынка и вскоре появится в европейском Forester. Система включает в себя 2,5-литровый атмосферный двигатель, вариатор, 120-сильный электромотор и тяговую батарею емкостью 1,1 кВтч. Привод будет постоянным полным, что обеспечит отличную проходимость в любых условиях.

Subaru Outback
Subaru Outback

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Для тех, кто предпочитает традиционные бензиновые двигатели, Subaru также предложит два варианта: 2,5-литровый атмосферный мощностью 185 л.с. и 2,4-литровый турбированный двигатель с мощностью 264 л.с. Премьера нового Subaru Outback ожидается в середине 2025 года.

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Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 6
17.11.2024 
Фото:Carscoops
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