Стали известны подробности о Subaru Outback нового поколения

Испытания новейшего Subaru Outback попали в объективы фотошпионов

Subaru планирует выпустить Outback седьмого поколения. Этот внедорожник уже активно тестируется на дорогах.

Subaru Outback

По информации, полученной от фотошпионов, новый Outback будет выглядеть больше как внедорожник, чем как универсал. Это значит, что его габариты, вероятно, превзойдут размеры популярного Subaru Forester.

Subaru Outback

Салон нового Outback также не останется без изменений. В нем будет представлена совершенно новая передняя панель, а также цифровая панель приборов. Внедрение медиасистемы с большим экраном, аналогичной той, что используется в Forester шестого поколения, сделает управление функциями автомобиля более интуитивным и современным. Однако Subaru не забывает о традициях и сохранит физические клавиши, что обеспечит удобство в управлении различными системами автомобиля.

Subaru Outback

Кроме того, новая модель будет оснащена улучшенной системой EyeSight, которая отвечает за безопасность и помогает водителю в различных ситуациях на дороге. Это важное дополнение, которое подчеркивает стремление Subaru к повышению уровня безопасности своих автомобилей.

Что касается технической части, то одним из самых ожидаемых нововведений станет гибридная силовая установка, разработанная в сотрудничестве с Toyota. Это самозарядный гибрид, который уже используется в модели Subaru Crosstrek для японского рынка и вскоре появится в европейском Forester. Система включает в себя 2,5-литровый атмосферный двигатель, вариатор, 120-сильный электромотор и тяговую батарею емкостью 1,1 кВтч. Привод будет постоянным полным, что обеспечит отличную проходимость в любых условиях.

Subaru Outback

Для тех, кто предпочитает традиционные бензиновые двигатели, Subaru также предложит два варианта: 2,5-литровый атмосферный мощностью 185 л.с. и 2,4-литровый турбированный двигатель с мощностью 264 л.с. Премьера нового Subaru Outback ожидается в середине 2025 года.

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Источник: Carscoops