Почему в Россию не привозят подержанные китайские автомобили? Ответ интересный

«Автокод»: при растаможке китайского авто с пробегом выгода в цене теряется

Несмотря на рост популярности новых моделей, подержанные китайские автомобили в Россию практически не ввозятся.

В 2023 году в страну было ввезено всего около 6 тысяч таких автомобилей, в то время как количество ввезённых японских машин с пробегом составило 212 тысяч.

Одной из основных причин низкого импорта подержанных китайских автомобилей являются высокие затраты на растаможку и утильсбор. Эксперт в области авто Игорь Шагапов отмечает, что эти расходы значительно снижают привлекательность ввоза б/у машин. В итоге цена на подержанный китайский автомобиль оказывается сопоставимой с ценой на более старую, но уже зарекомендовавшую себя модель японского или корейского производства.

Например, если сравнить трёх- или пятигодовалую Hyundai Creta и годовалый Haval Jolion, то после ввоза в Россию их цены будут примерно одинаковыми. Однако большинство российских потребителей по-прежнему склоняются к выбору Hyundai, который обладает более высокой репутацией и доверием на рынке.

«Покупатели предпочитают приобретать новые китайские автомобили или напрямую в Поднебесной, или у дилеров в России. Плюс ко всему, ситуацию усугубило повышение ставки утильсбора. Кроме того, в российском обществе бытует мнение, что подержанные китайские машины лучше не приобретать, поскольку они непредсказуемы в плане поломок. Это относится больше к моделям начала 2000-х годов – более свежие заметно выросли в качестве и надежности», – считает управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк .

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Источник: Автоновости дня