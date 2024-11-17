Популярный надежный и недорогой кроссовер вернулся в Россию по приятной цене

Российские дилеры начали предлагать Renault Duster по цене от 2,1 млн рублей

После ухода Renault в 2022 году, казалось, что эпоха доступных и надежных Duster в России подошла к концу. Остатки автомобилей быстро раскупались, превращаясь в редкий товар.

Renault Duster

Найти новый Renault Duster на классифайдах – настоящая удача. Один из экземпляров 2022 года выпуска, найденный в Иркутске, предлагается за 2 122 000 рублей. За эти деньги покупатель получит полноприводный Duster в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизельным двигателем и механической коробкой передач.

Renault Duster

В оснащение входят базовые опции: тканевый салон, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, простейшая мультимедийная система с USB, AUX и Bluetooth, передние электростеклоподъемники, мультируль и рейлинги на крыше. Это скромный набор, учитывая стоимость.

В Хабаровске и Владивостоке обнаружены два новых Duster 2021 года выпуска с ценником в 2 850 000 рублей каждый. Эти автомобили оснащены более мощным 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., также в паре с механической коробкой передач и полным приводом.

Интерьер Renault Duster

Вспоминая прошлое, стоит отметить, что второе поколение Renault Duster официально вышло на российский рынок в феврале 2021 года. Тогда цена варьировалась от 945 000 до 1 460 000 рублей в зависимости от комплектации и двигателя. Выбор был шире: от 114-сильного атмосферного двигателя до турбодизеля и 1,3-литрового турбомотора.

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Источник: Автоновости дня