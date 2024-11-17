#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
17 ноября
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
На видео показали суперпроходимый гусеничный...
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
17 ноября
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
На автосалоне в Лос-Анджелесе Kia покажет...
Интерьер Hyundai Venue
17 ноября
Эксперты назвали самый смертельно опасный автомобиль
Кроссовер Hyundai Venue признан «самым...

Популярный надежный и недорогой кроссовер вернулся в Россию по приятной цене

Российские дилеры начали предлагать Renault Duster по цене от 2,1 млн рублей

После ухода Renault в 2022 году, казалось, что эпоха доступных и надежных Duster в России подошла к концу. Остатки автомобилей быстро раскупались, превращаясь в редкий товар.

Renault Duster
Renault Duster
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Найти новый Renault Duster на классифайдах – настоящая удача. Один из экземпляров 2022 года выпуска, найденный в Иркутске, предлагается за 2 122 000 рублей. За эти деньги покупатель получит полноприводный Duster в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизельным двигателем и механической коробкой передач.

Renault Duster
Renault Duster

Рекомендуем
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей

В оснащение входят базовые опции: тканевый салон, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, простейшая мультимедийная система с USB, AUX и Bluetooth, передние электростеклоподъемники, мультируль и рейлинги на крыше. Это скромный набор, учитывая стоимость.

В Хабаровске и Владивостоке обнаружены два новых Duster 2021 года выпуска с ценником в 2 850 000 рублей каждый. Эти автомобили оснащены более мощным 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., также в паре с механической коробкой передач и полным приводом.

Интерьер Renault Duster
Интерьер Renault Duster

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Вспоминая прошлое, стоит отметить, что второе поколение Renault Duster официально вышло на российский рынок в феврале 2021 года. Тогда цена варьировалась от 945 000 до 1 460 000 рублей в зависимости от комплектации и двигателя. Выбор был шире: от 114-сильного атмосферного двигателя до турбодизеля и 1,3-литрового турбомотора.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 18
17.11.2024 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+21