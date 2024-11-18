Белорусский «БелДжи» показал мощную версию Geely Coolray

«БелДжи» представил 172-сильный Geely Coolray в комплектации Flagship Plus

В Республике Беларусь состоялась презентация обновленного кроссовера Geely Coolray. В России машины с такой внешностью уже продаются, но в белорусской версии у новой турбо-«четверки» 1.5 сохранилась отдача в 172 л.с. и 290 Нм, тогда как в российской – 147 л.с. и 270 Нм.

Обновленный Coolray с мотором мощностью 172 л.с. изображение belta.by

Поэтому разгон до 100 км/ч у показанного в РБ варианта занимает 7,6 вместо 8,1 с. Двигатель работает в паре с неизменным семиступенчатым преселективным роботом. Заявленный расход топлива – 5,8 л на 100 км.

Отметим, что при несколько ином двигателе российская комплектация Flagship богаче, чем презентованная Flagship Plus. Но белорусский вариант и дешевле: 86,7 тысяч белорусских рублей – это около 2,56 млн российских рублей. Тогда как у нас машина в комплектации Flagship оценивается в 2 713 190 рублей без учета акций – это на данный момент, в котором дальнейшая динамика роста цен в связи с повышением утильсбора не до конца ясна.

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Источник: БелТА