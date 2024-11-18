Новые электробусные маршруты запустили в четырех округах Москвы

20 современных электробусов вышли на маршруты в центре и на севере столицы

Москва активно развивает наземный городской транспорт. В столице постоянно запускаются новые маршруты, продлеваются или корректируются действующие маршруты. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Новые электробусы вышли на маршруты 220 и 379. Они связывают 8 жилых районов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК. По будням на них работают 20 современных машин.

Экологичная техника курсирует на:

маршруте 220, который проходит от стадиона «Лужники» до Нового Арбата через станции метро «Смоленская», «Спортивная» и станцию МЦК Лужники

маршруте 379, который идет от стадиона «Лужники» до Савеловского вокзала через станции метро «Улица 1905 года», «Смоленская» и «Парк культуры».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Развитие экологичного городского транспорта — одна из наших приоритетных задач. В Москве уже более 2 100 электробусов, которые работают на 169 маршрутах.

Мы продолжаем активно расширять сеть электробусных маршрутов по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Инновационный транспорт по контрактам жизненного цикла обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. В течение 15 лет после передачи машин в парк Мосгортранса производители самостоятельно обеспечивают исправную работу техники на маршрутах.

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Источник: Дептранс