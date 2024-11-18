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Отношение россиян к китайским автомобилям изменилось: результаты опроса

«Авито Авто»: 70% автовладельцев в России снова готовы купить китайскую машину

Доверие россиян к китайским машинам выросло: 70% опрошенных готовы снова приобрести «китайца», сказано в исследовании «Авито Авто». Процент владельцев не китайских автомобилей, готовых в следующий раз купить машину китайского производства, составляет примерно 34%. Также стало известно, что 32% собственников корейских машин и 31% владельцев американских авто готовы к покупке «китайца».

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Больше всего доверия «китайцам» выказали респонденты в возрасте 35-44 года (40%), среди граждан в возрасте 18-24 года этот показатель составляет 39%. Наименьшее доверие китайским машинам продемонстрировали граждане 65+ (23%).

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По словам руководителя по развитию опыта частных пользователей в «Авито Авто» Анастасии Докучаевой, данный опрос демонстрирует, что восприятие китайских марок в России меняется: треть респондентов готова купить «китайца», еще треть – пока не определилась. Она отметила, что так много опрошенных пока не определились с выбором из-за нехватки информации о китайских машинах. Докучаева пояснила, что данных об автомобилях из Китая не хватает примерно у четверти респондентов.

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Источник: Российская газета

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Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 13
18.11.2024 
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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