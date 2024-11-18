Скидку за быструю уплату штрафов снизят хитрым способом
Сегодня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности будет рассмотрен пакет поправок в КоАП об изменении штрафов за нарушения ПДД.
Повысить штрафы планируют с 1 января 2025 года, стало известно «Ведомостям».
Об этом мы уже подробно писали сегодня, а подробнее остановиться хотим на следующем моменте: срок для льготной оплаты штрафа хотят увеличить до 30 дней.
Правда, сама скидка для добросовестных плательщиков снизится с нынешних 50% до 25%. То есть, если успеть в течение 30 дней, заплатить можно будет не полную сумму, а 75% от нее.
Пока что статья 32.2 КоАП позволяет водителям оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой 50% в течение 20 дней.
По словам источника, близкого к правительству, «культура оплаты штрафов с использованием скидки и в электронном виде уже достаточно глубоко укоренилась», и в итоге ее цель была достигнута.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Выходит, что для законопослушных водителей, которые честно и быстро оплачивают штрафы, в надежде на скидку, штрафы увеличиваются, фактически, в два с лишним раза.
А для тех, кто не оплачивает? А таких, скорее всего, станет больше. И судя по тому, что каждая громкая авария сопровождается «открытием», что у нарушителя сотня неоплаченных штрафов, закручивание гаек будет работать исключительно для законопослушных водителей, которые иногда нарушают (святых нет, все под Богом ходим).
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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram