Зарегистрировать машину можно по биометрии — в трех регионах РФ стартовал проект

Жители России по биометрии в МФЦ могут заменить права и зарегистрировать машину

Перечень госуслуг, которые россияне смогут получить в многофункциональных центрах (МФЦ) посредством биометрии, определен Правительством РФ в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«До конца этого года сервис обслуживания в МФЦ без паспорта запустится в трех пилотных регионах – Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях», – рассказали в аппарате вице-премьера.

Используя биометрию, россияне смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака и получить пособие в связи с рождением ребенка.

«При этом биометрия будет предложена посетителям МФЦ в дополнение к уже существующим способам обслуживания. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современной технологии», – уточнили в аппарате Григоренко.

Первой в РФ обслуживание в МФЦ по биометрии запустит Челябинская область, затем проект распространят во всех субъектах страны. Для подтверждения личности в МФЦ посетитель должен предварительно дать согласие на обработку данных и посмотреть в терминал, установленный в окне обслуживания. После этого у сотрудника МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Регистрация биометрии в ЕБС происходит исключительно на добровольной основе.

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Источник: tass.ru