Седан Nissan N7: не совсем Ниссан и создан для одного рынка

Электрический седан Nissan N7 выпустят в Китае исключительно для местного рынка

На фоне множества электрических кроссоверов у Ниссана появляется неожиданный новый игрок – старый добрый седан.

Nissan N7

Новый электромобиль Nissan, N7, будет производиться в Китае и предназначен исключительно для местного рынка. Этот автомобиль был разработан в сотрудничестве с китайским партнером Dongfeng.

N7 – элегантный седан, полностью соответствующий дизайнерским трендам 2024 года: разделенные фары, задняя световая полоса, подсвеченный логотип, двухцветные колеса и динамичная линия крыши.

Некоторые могут подумать, что это первый электрический Nissan для Китая, но это не так. В 2018 году компания представила первый электромобиль для Китая – Sylphy Zero Emission на базе Leaf.

С размерами 4930 мм в длину и 1895 мм в ширину, N7 примерно сопоставим по габаритам с Volkswagen ID.7. Однако он имеет более низкий профиль, его высота составляет 1487 мм, а колесная база – 2915 мм.

Nissan пока не раскрывает подробности интерьера и технические характеристики модели. Известно лишь, что N7 построен на локальной модульной электрической платформе и будет оснащен усовершенствованной системой помощи водителю Navigate on Autopilot.

Планируется, что N7 поступит в продажу в Китае в первой половине 2025 года. Этот автомобиль – часть среднесрочной стратегии Nissan, известной как The Arc, в рамках которой совместное предприятие Dongfeng Nissan запустит линейку гибридных и электрических моделей в Китае.

В общей сложности до 2027 года компания намерена представить 30 новых моделей по всему миру, включая семь автомобилей для США.

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Источник: Motor1