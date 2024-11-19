Нужно ли менять масло в простаивающем моторе
Необходимо ли менять масло в автомобиле, долго стоявшем на приколе, рассказал в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
Комментарий эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
– Если не поменять масло в простаивающем моторе, катастрофы не случится. Однако физика процесса очень проста: в канистре воздуха совсем мало (не более 5% от общего объема), а мотор постоянно связан с атмосферой через вентиляцию картера.
Масло окисляется и, следовательно, портится гораздо активнее, чем в закрытой таре.
Также эксперт уточнил, что в моторе масло контактирует с разными сплавами металлов, вступая в химические реакции, что негативно влияет на его характеристики. Поэтому следует менять масло не только по пробегу, но и по возрасту, подытожил специалист.
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