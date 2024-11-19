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Нужно ли менять масло в простаивающем моторе

Эксперт «За рулем» объяснил, нужно ли менять масло, если на авто долго не ездили

Необходимо ли менять масло в автомобиле, долго стоявшем на приколе, рассказал в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

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Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

Если не поменять масло в простаивающем моторе, катастрофы не случится. Однако физика процесса очень проста: в канистре воздуха совсем мало (не более 5% от общего объема), а мотор постоянно связан с атмосферой через вентиляцию картера.

Масло окисляется и, следовательно, портится гораздо активнее, чем в закрытой таре.

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Также эксперт уточнил, что в моторе масло контактирует с разными сплавами металлов, вступая в химические реакции, что негативно влияет на его характеристики. Поэтому следует менять масло не только по пробегу, но и по возрасту, подытожил специалист.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 48
19.11.2024 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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