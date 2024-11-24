Культовый спорткар на базе Porsche 911 воспроизвели в виде прикольной модельки

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Ritter Goods выпустила масштабную модель...

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Ritter Goods выпустила масштабную модель спорткара Ruf CTR Yellowbird 1987 года

Художник Эндрю Риттер (Andrew Ritter) – личность в мире энтузиастов автомобилизма и автоспорта довольно известная, он воссоздает известные автомобили в мультяшном псевдореалистичном стиле, который получил название «chibi», чиби-авто или чиби-кары. Теперь его компания Ritter Goods материализовала одно из его собственных творений, выпустив модель спорткара Ruf CTR Yellowbird в масштабе 1:43 – конечно же, в неповторимом авторском прочтении.

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Ruf CTR, получивший название Yellowbird («Желтая птица»), в свое время наделал немало шума, став в 1987 году одной из самых ультимативных версий Porsche 911 из всех когда-либо созданных. Производитель Ruf Automobile выпустил всего 29 таких машин, одна из которых установила рекорд Нюрбургринга. Соотношение мощности и веса позволяло автомобилю достигать совершенно запредельных по тем временам 340 км/ч.

И теперь для покупки доступна лицензированная уменьшенная копия Yellowbird, которую производит компания Element 79 Collectibles. На самом деле это уже вторая партия таких машинок – первую, состоявшую из 1000 штук, Риттер продал за три дня. Это при том, что стоят милые машинки недешево: 150 долларов, включая стильную упаковку.

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Но детализация поражает и умиляет – даже спидометр показывает ровно 211 миль/ч, то есть те же 340 км/ч максималки. Поэтому желающим приобрести модельку рекомендуется поспешить – Риттер уже заявил, что третьего дропа «Желтой птицы» не будет: распродав вторую партию, мастер сосредоточится на выпуске другой модели... Хороший у кого-то будет подарок на Рождество или Новый год.

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Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
24.11.2024 
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