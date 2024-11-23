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Ноу-хау: инновационные отбойники на трассе выдерживают удар 15-тонного автобуса

Минтранс: в России на трассах впервые установили инновационное ограждение

Впервые на трассе в России смонтировали инновационное роликовое ограждение, способное выдерживать удар 15-тонного автобуса. Отбойники установили на пересечении ЦКАД и трассы М-1 «Беларусь» на съездах и виражах. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

Инновационное роликовое ограждение
Инновационное роликовое ограждение
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«Ограждение рассчитано на значительную силу удара, эквивалентную удару автобуса весом 15 тонн при скорости 74 км/ч. Оно имеет насыщенный желтый цвет и светоотражающую пленку для хорошей видимости», – уточнили в ведомстве.
Инновационное роликовое ограждение
Инновационное роликовое ограждение

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Ограждение призвано сократить число тяжелых ДТП на съездах с автомагистралей и поворотах, а также снизить травмоопасность для водителей и пассажиров. Еще одним преимуществом инновационного отбойника в Минтрансе назвали сокращение затрат на ремонт подобных конструкций в случае легких аварий.

Отмечается, что барьерное ограждение прошло необходимые стендовые и натурные испытания. В случае положительного эффекта Автодор рассмотрит возможность установки аналогичных конструкций на действующей сети скоростных трасс.

Инновационное роликовое ограждение
Инновационное роликовое ограждение
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Источник: t.me/mintransrussia

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Светлана Тарасенко
Фото:Минтранс РФ
Количество просмотров 42
23.11.2024 
Фото:Минтранс РФ
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