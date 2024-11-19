Стало известно, какие машины построят на единой российской платформе
На основе единой российской модульной платформы будут создавать не только машины с ДВС, но и гибриды и электрокары, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании президиума фракции «Единая Россия».
Основные задачи в области разработки платформы будет решать подведомственный Минпромторгу институт НАМИ, проинформировал ранее директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский. На платформе планируется создание машин гольф-класса, среднего и бизнес-класса.
В ближайшие несколько лет на создание платформы потратят из казны 87,8 млрд рублей.
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Источник: ТАСС