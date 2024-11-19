Как получить ставку по автокредиту менее 1% — эксперт назвал способ

Эксперты назвали единственный способ оформления выгодного автокредита

Оформлять кредит на покупку машины в текущих условиях невыгодно, поэтому на рынке ожидается катастрофическое падение продаж. Таким прогнозом поделилась доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Рассуждая о том, как будут развиваться события дальше, она выразила уверенность, что банки и автодилеры отреагируют на ситуацию.

«Думаю, что рынок должен как-то отреагировать на складывающуюся ситуацию. Возможно, и банки, и автодилеры все-таки немного сократят свою маржу в пользу желания удержаться в данном сегменте рынка», – предположила доцент.

Согласно данным аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество выданных автокредитов в октябре сократилось на 36% по сравнению с сентябрем, а их объем – на 37%. При этом средние ставки превысили 26% годовых, тогда как максимальные, по прогнозам экспертов, могут достигать и 30% годовых.

В то же время автоэксперт Евгений Соловьев отмечает, что текущие ставки по кредитам негативно сказываются на росте продаж. При этом он подчеркивает, что некоторые автопроизводители сами субсидируют кредиты, и при первоначальном взносе в 50-70% можно получить ставку кредита в диапазоне 8,5-11,5% годовых.

«Причем есть программы, когда при 70%-ном первоначальном взносе можно вообще получить ставку менее 1%». Но есть нюанс: при этом нужно будет заплатить комиссию в 20 тыс. руб., которая у дилера называется «банковским продуктом», – констатирует эксперт.

Соловьев уточняет, что по таким программам можно прибрести целый ряд китайских кроссоверов, но только в варианте с полным приводом.

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Источник: aif.ru