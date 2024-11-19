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Ford отзовет более 100 тыс. авто: эти машины есть и в России

Компания Ford отзовет более 112 тыс. машин из-за проблем с ремнем безопасности

Компания Ford отзывает 112,6 тыс. автомобилей. Причиной стали проблемы с ремнями безопасности, пишет Reuters со ссылкой на управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В организацию поступили жалобы о том, что преднатяжитель ремня безопасности срабатывал непреднамеренно. Уточнялось, что после резкого звука наблюдалось быстрое натяжение ремня и его удержание в зафиксированном положении.

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Под отзыв попадут такие модели, как Ford Expedition и Lincoln Navigator 2019-2020 годов выпуска. Последние сейчас есть в продаже и в России. Автомобиль 2019 г. в. на данный момент стоит от 7,1 млн руб.

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Источник: Reuters

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 24
19.11.2024 
Фото:Unsplash
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