Так ли уж надежен Nissan X-Trail, как принято считать? Отчет о поломках из СТО

Директор СТО рассказала о проблемах, которые бывают у Nissan X-Trail

Nissan X-Trail третьего поколения (Т32), выпускавшийся в России с 2014 года, быстро завоевал популярность среди российских покупателей благодаря привлекательному дизайну и хорошему оснащению. Однако на вторичном рынке возникают определенные проблемы, на которые стоит обратить внимание потенциальным покупателям.

Nissan X-Trail

Основной проблемой модели является вариатор Jatco JF016Е, который сочетается с 2-литровым и 2,5-литровым двигателями. Этот агрегат часто выходит из строя на небольших пробегах, особенно при агрессивной эксплуатации, отметила Мария Посеницкая, директор компании «Автосвита», специализирующейся на ремонте иномарок.

Ремонт вариатора дорогой и зачастую требуется полная замена устройства, что может случиться уже после 50 тыс. км. Также следует помнить о необходимости регулярной замены рабочей жидкости, что помогает продлить срок службы коробки.

Моторы Nissan X-Trail отличаются неприхотливостью, но на более высоких пробегах возможен масложор, а также требуется замена цепи ГРМ, которая может начать греметь к 150 тыс. км.

Среди других распространенных проблем — трещины в головке блока и течи сальников коленвала. Ресурс шасси в целом соответствует уровню автомобилей этого класса, однако слабым местом является рулевая рейка, где часто рвутся пыльники.

Еще одной проблемой является лакокрасочное покрытие. Оно тонкое и подвержено сколам, что может привести к коррозии, особенно вокруг хромированных элементов и пластика. Дверь багажника начинает страдать одной из первых.

С точки зрения электроники X-Trail достаточно надежен, но могут возникать сбои после небрежной установки дополнительного оборудования или попадания воды в разъемы. Это может привести к неполадкам с аудиосистемой, климат-контролем и проблемам с кнопками.

В целом, несмотря на перечисленные недостатки, Nissan X-Trail остается надежным и ремонтопригодным автомобилем, как и многие другие японские машины.

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Источник: autonews.ru