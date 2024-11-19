#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подросткам младше 16 лет запретят ездить на электросамокатах — готовятся поправки
19 ноября
Подросткам младше 16 лет запретят ездить на электросамокатах — готовятся поправки
Минтранс: в России запретят управление...
Пятилетняя девочка чуть не погибла из-за пьяного водителя в Челябинске
19 ноября
Пятилетняя девочка чуть не погибла из-за пьяного водителя в Челябинске
В Челябинске пьяный водитель едва не угробил в...
Сумма штрафа за нарушение ПДД должна быть соразмерна угрозе от него – Шапарин
19 ноября
Сумма штрафа за нарушение ПДД должна быть соразмерна угрозе от него – Шапарин
Глава НАС Шапарин объяснил, почему штрафы...

Так ли уж надежен Nissan X-Trail, как принято считать? Отчет о поломках из СТО

Директор СТО рассказала о проблемах, которые бывают у Nissan X-Trail

Nissan X-Trail третьего поколения (Т32), выпускавшийся в России с 2014 года, быстро завоевал популярность среди российских покупателей благодаря привлекательному дизайну и хорошему оснащению. Однако на вторичном рынке возникают определенные проблемы, на которые стоит обратить внимание потенциальным покупателям.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Основной проблемой модели является вариатор Jatco JF016Е, который сочетается с 2-литровым и 2,5-литровым двигателями. Этот агрегат часто выходит из строя на небольших пробегах, особенно при агрессивной эксплуатации, отметила Мария Посеницкая, директор компании «Автосвита», специализирующейся на ремонте иномарок.

Ремонт вариатора дорогой и зачастую требуется полная замена устройства, что может случиться уже после 50 тыс. км. Также следует помнить о необходимости регулярной замены рабочей жидкости, что помогает продлить срок службы коробки.

Рекомендуем
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок

Моторы Nissan X-Trail отличаются неприхотливостью, но на более высоких пробегах возможен масложор, а также требуется замена цепи ГРМ, которая может начать греметь к 150 тыс. км.

Среди других распространенных проблем — трещины в головке блока и течи сальников коленвала. Ресурс шасси в целом соответствует уровню автомобилей этого класса, однако слабым местом является рулевая рейка, где часто рвутся пыльники.

Еще одной проблемой является лакокрасочное покрытие. Оно тонкое и подвержено сколам, что может привести к коррозии, особенно вокруг хромированных элементов и пластика. Дверь багажника начинает страдать одной из первых.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

С точки зрения электроники X-Trail достаточно надежен, но могут возникать сбои после небрежной установки дополнительного оборудования или попадания воды в разъемы. Это может привести к неполадкам с аудиосистемой, климат-контролем и проблемам с кнопками.

В целом, несмотря на перечисленные недостатки, Nissan X-Trail остается надежным и ремонтопригодным автомобилем, как и многие другие японские машины.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 9
19.11.2024 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+4