Несмотря на рост цен: в октябре россияне купили машин на рекордную сумму

«Автостат»: россияне в октябре потратили на новые авто рекордные ₽542 млрд

В октябре текущего года россияне приобрели новых легковых машин на рекордные 542 млрд рублей. Это почти на 60% больше, чем за тот же период в 2023 году, следует из совместного исследования «Газпромбанк автолизинга» и агентства «Автостат».

Уточняется, что в октябре 2023 года россияне купили новых авто на 340 млрд рублей.

Наибольшую сумму граждане потратили на приобретение китайских машин: 334,8 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем в сентябре. Всего в октябре было реализовано 98,7 тыс. автомобилей китайского производства.

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Источник: ТАСС