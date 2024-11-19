В Audi ответили на вопрос о возможных сроках возвращения марки в Россию

Компания Audi прокомментировала информацию о возможном возвращении в РФ

В головном офисе автопроизводителя Audi ответили на запрос Autonews.ru о возможных сроках возвращения марки в РФ. Там заявили, что Audi не ведет бизнес в России и «больше не несет ответственность» за свою продукцию в стране.

По вопросам, касающимся автомобилей, в компании посоветовали обращаться в компанию AGR Automotive Group, которой перешли активы автоконцерна Volkswagen AG в РФ, включая Audi.

В AGR пояснили, что «в рамках заключенного соглашения деятельность АГР сосредоточена только на организации послепродажного, гарантийного и сервисного обслуживания автомобилей марок концерна Volkswagen в РФ. Что касается возможного возвращения зарубежных брендов в нашу страну в компании посоветовали «обратиться за разъяснениями к представителям концерна VW». Головной офис Volkswagen на запрос Autonews.ru ответа не дал.

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Источник: Autonews