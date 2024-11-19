Пикапы в РФ никому не нужны? Все давно изменилось!

УАЗ Пикап занял лишь четвертую строчку в октябрьском рейтинге популярных пикапов

Похоже, пикапы в России начали «миграцию» из чисто нишевого транспорта в популярное средство передвижения – в октябре 2024 года продажи составили 3482 единиц, что на 111% больше, чем годом ранее. К слову, это более чем вдвое больше, чем октябрьское количество проданных электромобилей. А за 10 месяцев 2024-го пикапы нашли 23 965 покупателей в РФ – это на 75% больше, чем за тот же период 2023 года.

Более того, прирост есть даже по отношению к минувшему сентябрю, то есть эффект конца года на пикапах пока никак не сказывается – плюс 27%. Источник констатирует: в октябре 2024 года рынок пикапов вышел на рекордные показатели реализации.

На первом месте октябрьского рейтинга марок – китайский JAC с результатом 833 проданных пикапа и ростом 165% по отношению к прошлогоднему результату. Также в Топ-3 вошли Great Wall – 619 проданных машин (+51%) и Changan – 512 авто (+365%).

Отечественные бренды в этой атмосфере китайской экспансии пока смогли занять лишь четвертое и пятое места: УАЗ продал 433 машины (+39%), а Sollers реализовавал 361 новый пикап. Но обе марки также показывают рост.

Great Wall Poer Kinkong

Какие же модели пикапов стали у нас по итогам октября наиболее популярными? На пятом и четвертом местах все те же – Sollers ST6 (361 ед.) и УАЗ Пикап (433 ед., +39%). На третьем месте Changan Hunter Plus — 512 ед. (+365%).

На втором JAC T9 Hunter — 588 проданных машин. А лидирует, пусть и с небольшим отрывом Great Wall Poer Kinkong – 603 единицы. Для сравнения, годом ранее было продано всего 203 таких пикапа. Да и вообще модель на подъеме: за январь-октябрь было продано 4977 таких пикапов против 357 машин за тот же период в 2023-м.

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Источник: Автостат Инфо