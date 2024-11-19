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Nissan Armada 2025: вместо V8 теперь V6, но мощность при этом выросла

Nissan начинает продажи нового поколения Armada 2025 года в США и Канаде

Nissan представил новое поколение внедорожника Armada 2025 года, и несмотря на обновления, базовая цена модели осталась на уровне 56 520 долларов, хотя более продвинутые комплектации и подорожали.

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Nissan Armada 2025
Nissan Armada 2025

Одним из главных изменений стал новый 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 425 л.с. Это значительный прирост мощности по сравнению с предыдущим V8, несмотря на потерю двух цилиндров. У автомобиля 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, доступны варианты с задним или полным приводом. Внедорожник сохранил рамную конструкцию, что делает его пригодным для тяжелых условий эксплуатации.

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Новая версия также получила обновленную комплектацию Pro-4X, ориентированную на любителей экстремального отдыха. В этом исполнении улучшены углы въезда и съезда, добавлены защита днища, вездеходные шины, электронный блокирующийся дифференциал и адаптивная пневматическая подвеска.

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В интерьере все версии Armada теперь оснащены двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, а комплектации Platinum и Pro-4X предлагают более крупные 14,3-дюймовые экраны. Трехзонный климат-контроль есть теперь во всех версиях, а в топовой Platinum добавлены функции массажа и регулируемые сиденья с множеством настроек.

Также все комплектации включают пакет Nissan Safety Shield 360 (комплекс систем активной безопасности), а в Platinum Reserve добавлена система ProPILOT Assist 2.1, обеспечивающая возможность полуавтономного вождения.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Carscoops
Количество просмотров 23
19.11.2024 
Фото:Carscoops
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