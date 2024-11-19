На рынок РФ выходит новый кроссовер – на видео показали цветовую гамму

Бренд Jaecoo в преддверии старта продаж в России анонсировал цветовую палитру J5

Китайский автобренд Jaecoo анонсировал цветовую гамму нового кроссовера J5 модельного ряда марки 2025 года. Палитра состоит из пяти цветов: «темный изумруд», «морской индиго», «мокрый асфальт», «белый перламутр» и «черная жемчужина».

Jaecoo J5

Основным цветом кроссовер «темный изумруд» восхитил посетителей Международного клиентского форума Omoda и Jaecoo 2024. Он представляет собой насыщенный благородный оттенок, выделяя машину неповторимым очарованием.

«Морской индиго» – этот цвет спокойствия и безмятежности выгодно подчеркивает плавные линии кузова автомобиля, олицетворяющие силу и надежность. «Мокрый асфальт» отражает классический стиль кроссовера и привлекает внимание аристократическим достоинством.

Свежесть и чистота цвета «белый перламутр» меняет оттенок в зависимости от освещения, удивляя новизной и элегантностью. «Черная жемчужина» восхищает блеском, насыщенностью и глубиной, подчеркивая фирменные черты кроссовера.

Напомним, базовая комплектация Jaecoo J5 получила турбомотор объемом 1,5 л и вариатор привод – передний. Полноприводный вседорожник оснастят турбомотором объемом 1,6 л и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В России автомобили могут работать на бензине АИ-92.

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Источник: jaecoorussia