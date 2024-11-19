Женщина погибла в аварии с тремя горящими машинами
Утром 19 ноября на правобережье Красноярска произошла смертельная авария с участием трех машин. Уточняется, что полицейские работают на месте ДТП на улице Энергетиков.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки Lada допустил столкновение с автомобилями УАЗ и Mazda. В результате машины загорелись.
45-летняя пассажирка отечественной легковушки получила тяжелые травмы, она скончалась до приезда медиков.
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Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Красноярскому краю