Женщина погибла в аварии с тремя горящими машинами

В Красноярске произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобилей

Утром 19 ноября на правобережье Красноярска произошла смертельная авария с участием трех машин. Уточняется, что полицейские работают на месте ДТП на улице Энергетиков.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки Lada допустил столкновение с автомобилями УАЗ и Mazda. В результате машины загорелись.

45-летняя пассажирка отечественной легковушки получила тяжелые травмы, она скончалась до приезда медиков.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Красноярскому краю